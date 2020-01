Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alkoholisierter Unfallfahrer flüchtet von der Unfallstelle

Viersen (ots)

Ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Viersen befuhr am Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr die Remigiusstr. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte vier dort parkende Fahrzeuge. Anschließend flüchtete er mit seinem stark beschädigten PKW über die Freiheitsstraße in Richtung Dülken und touchierte hierbei mehrmals den Bordstein. Eine hinter ihm fahrende Zeugin informierte daraufhin die Polizei. Auf dem Amerner Weg konnte der Flüchtige von den Einsatzkräften angehalten werden. Er wurde zwecks Blutprobe mit zur Wache genommen und sein Führerschein sichergestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162-3770 in Verbindung zu setzten.

