Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Niederkrüchten (ots)

Am heutigen Samstag , d. 04.01. in der Zeit von 11.00 Uhr bis 19.25 Uhr drangen Unbekannte nach Aufhebeln eines seitlich gelegenen Fensters in ein Einfamileinhaus an der Straße "Auf dem Stepken" ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter nach Durchsuchung aller Räumlichkeiten Schmuck in noch unbekanntem Wert. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377-0.

