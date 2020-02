Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigung an Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.02.20, gegen 17.45 Uhr, wurde ein geparkter Renault in der Nonnenholzstraße beschädigt. Zeugen vernahmen zwei vermutlich Jugendliche, die am Waldrand Steine und Äste gegen das Auto warfen. Hierdurch wurden unter anderem sämtliche Scheiben am Renault und auch das Panorama-Glasdach beschädigt. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Nachdem eine Zeugin auf sich aufmerksam machte, rannten die beiden am Bahndamm in Richtung Schweiz davon. Sie sollen dunkel gekleidet und schlank gewesen sein. Möglicherweise wurde die Sachbeschädigung auch durch einen Mann wahrgenommen, der zu dieser Zeit mit seinem Schäferhund unterwegs war. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, insbesondere den Mann mit Schäferhund.

Medienrückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell