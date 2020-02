Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Haagen: Einbruch in Geschäft - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Hauinger Straße in Haagen ist über das Wochenende in ein Geschäft eingebrochen worden. Vermutlich zwischen Samstagabend und Montagmorgen, 22. bis 24.02.20, stieg unbekannter Täter auf ein Blechdach und hebelte danach ein Fenster auf. Aus den Räumlichkeiten wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

