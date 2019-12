Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Taschendieb im ICE geschnappt

Mannheim (ots)

Am gestrigen Abend konnte ein 32-jähriger Belgier am Hauptbahnhof Mannheim nach mehreren Diebstählen im ICE 292 auf dem Weg von Karlsruhe nach Mannheim festgenommen werden. Der Beschuldigte soll zuvor einem Reisenden im Bordbistro den Rucksack entwendet haben. Eine Zeugin beobachtete die Tathandlung und sprach den Geschädigten hierauf an. Nachdem der Geschädigte das Zugpersonal vom Vorfall unterrichtete, machte er sich gemeinsam mit der Zeugin auf die Suche nach seinem Gepäckstück. Beide konnten den 32-Jährigen im Zug antreffen und nahmen das Diebesgut wieder an sich. Da Beamte der Bundespolizei diesen Zug bestreiften, konnten diese mit Hilfe einer Personenbeschreibung unverzüglich nach dem Tatverdächtigen im Zug fahnden. Bei Ankunft des Zuges am Mannheimer Hauptbahnhof erkannte die Streife den mutmaßlichen Täter und nahm diesen noch am Bahnsteig fest. Aufgrund einer im Zug veranlassten Lautsprecherdurchsage meldete sich eine weitere Geschädigte, welcher das Mobiltelefon entwendet wurde. Anschließend wurde der Tatverdächtige auf die Wache verbracht und dort nach weiterem Diebesgut durchsucht. Neben dem Mobiltelefon der Geschädigten wurden mehrere auf unterschiedliche Personen ausgestellte Dokumente beim Beschuldigten aufgefunden.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte der 32-Jährige seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Die Bundespolizei weißt in diesem Zusammenhang aufgrund des erhöhten Reisendendaufkommens in der Weihnachtszeit darauf hin, besonders auf Gepäck und mitgeführte Wertgegenstände zu achten. Dichtes Gedränge in den Bahnhöfen, Bahnsteigen und Zügen bieten Dieben ausreichend Tatgelegenheiten. Achten Sie daher auf Ihr Gepäck und tragen Sie Wertgegenstände stets am Körper.

