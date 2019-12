Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit vier Verletzten in Vorhalle

Hagen (ots)

Am Freitag, 06. Dezember, ereignete sich gegen 19.25 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung Weststraße/Volmarsteiner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 31-Jährige mit ihrem VW auf der Weststraße in Richtung Wetter unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie an der Einmündung auf den Opel eines 33-Jährigen Autofahrers auf und schob diesen auf einen vor ihm stehenden Ford eines 32-Jährigen Fahrzeugführers. Durch die Kollision verletzten sich die 31-Jährige, ihre 32-Jährige Beifahrerin und die beiden anderen Unfallbeteiligten leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An den Autos entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der VW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Es kam zu kurzfristigen Beeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

