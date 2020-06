Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen - 16-jähriger Jugendlicher dringend tatverdächtig

Herford (ots)

(um) Am frühen Donnerstagmorgen (18.06.), gegen 03:00 Uhr, erhielt die Polizei einen Notruf über einen flüchtigen Täter nach einem Diebstahl an einem PKW an der Bielefelder Straße. Der Hinweis des Geschädigten führte die Beamten auf einen 16-Jährigen aus Herford, der in der Nähe des Tatortes durch die Beamten festgenommen werden konnte. Eine Einlassung zur Tat auf Vorhalt der Beamten erfolgte nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei am Donnerstag ergaben dann, dass der 16-Jährige nun dringend tatverdächtig ist insgesamt sieben Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet angegangen zu haben. Die Taten verteilen sich auf die Bielefelder Straße, die Memelstraße, die Radewiger Straße (2), die Löhrstraße, die Kleine Mauerstraße und die Steinstraße. In fünf Fällen kam es zu Sachbeschädigungen blieb aber beim Versuch. In zwei Fällen fehlen Gegenstände und Bargeld aus den Fahrzeugen. In einem Fall prüft die Polizei ein Viedeoaufzeichnung eines Geschädigten, die den Täter bei der Tatausführung kurz zeigt, bevor er merkt, dass er beobachtet wurde. Der Schaden wird mehrere hundert Euro betragen. Die Ermittlungen in den Fällen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell