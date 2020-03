Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Lambrecht: Bei Einsatz wegen Ruhestörung Drogen aufgefunden

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Am 02.03.2020 wurde eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt zu einer Ruhestörung in Lambrecht (Pfalz) gerufen. Bei lauter Musik und offensichtlich einem Joint machten es sich vier junge Erwachsene in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemütlich und belästigten hierbei die anderen Anwohner durch die laute Musik. Da der eingesetzten Polizeistreife der starke Marihuanageruch auffiel wurden die anwesenden Personen darauf angesprochen. Ein 18-jähriger Mann aus Frankeneck gestand hierauf den Konsum von Marihuana und händigte 0,7gr. des verbotenen Betäubungsmittels aus. Den Mann, welcher bereits mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen ist, erwartet nun ein erneutes Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die kleine Feier war für alle Beteiligten hiermit beendet und die Nachbarschaft konnte ihre verdiente Nachtruhe wieder genießen.

