Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstähle in PKW

Bünde und Kirchlengern (ots)

(mas) In der Nacht von Freitag auf Samstag (19.06./ 20.06.), zwischen 20.00 Uhr und 09.00 Uhr, kam es in Bünde und Kirchlengern zu insgesamt drei Diebstählen aus PKW. In einem Fall wurde bei einem PKW an der Südlenger Straße in Bünde eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Lautsprecherbox entwendet. In zwei weiteren Fällen wurde in Kirchlengern, in den Straßen Finkenbusch und An der Else, aus den Fahrzeugen jeweils Sonnenbrillen und ein Navigationsgerät entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221-8880.

