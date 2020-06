Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere kleine Brände in Hiddenhausen, Kirchlengern und Löhne - Hecken und Grünflächen offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt

Polizei Herford (ots)

Gestern (20.06.) zwischen 15.45 Uhr und 18.10 Uhr wurden der Kreisfeuerwehrzentrale mehrere Brände gemeldet, bei welchen Hecken, Zypressen und auch Grünflächen offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden sind. Gegen 15.45 Uhr wurde das erste Brandgeschehen in Hiddenhausen/ Schweicheln, am Friedhof im Kapellenweg, gemeldet. Hier kam es zu einem Brand mehrerer Zypressen. Hier wurde durch einen Zeugen ein junger Mann festgestellt, welcher auf seinem Fahrrad aus Richtung des Friedhofes kam und diesem noch im Vorbeifahren von dem Brandgeschehen berichtete. Der Zeuge konnte ergänzen, dass dieser hell bekleidet gewesen sei. Eine weitere Beschreibung war dem Zeugen nicht möglich. Gegen 16.20 Uhr wurde ein weiteres Brandgeschehen auf einer Wiese in Hiddenhausen, in der Ziegelstraße, gemeldet. Hier brannten ca. 100 Quadratmeter Gras und Heu. Gegen 17.20 Uhr kam es zu einem weiteren Brandgeschehen in Kirchlengern/Südlengern, am Friedhof in der Lutherstraße. Auch hier wurden ebenfalls Zypressen in Brand gesetzt. Auch hier wurde durch eine Zeugin ein ca. 17 jähriger junger Mann mit einem Fahrrad am südöstlichen Teil des Friedhofes gesehen. Die Brände konnten durch die eingesetzten Feuerwehren schnell gelöscht werden, so dass eine weitere Ausbreitung und somit größerer Sachschaden verhindert werden konnte. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch starke Polizeikräfte nach dem vermeintlichen Brandstifter verliefen jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Weitere Brandgeschehen wurden gegen 16.45 Uhr in Löhne/Mennighüffen in der Straße Brockäckerweg gemeldet. Hier kam es zu einem Heckenbrand auf einer Fläche von ca. 2 Quadratmetern. Gegen 18.10 Uhr wurde ebenfalls in Mennighüffen, in der Oststraße, der Brand einer Grünfläche im Bereich der sog. "Blutwiese" gemeldet. Hier brannten ca. 15 Quadratmeter. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass es schon in den Nachmittagsstunden dort zu einem kleineren Brand der Grünfläche gekommen sei. Auch hier konnten die Brände schnell durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden, so dass kein größerer Sachschaden entstanden ist. Die Kriminalpolizei nahm auch hier vor Ort die Ermittlungen auf. Täterhinweise konnten hier nicht erlangt werden. Da jedoch nicht auszuschließen war, dass die Brände in Löhne im Zusammenhang mit den vorherigen Bränden standen, wurden auch hier umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der angrenzenden Polizeibehörde eingeleitet, welche jedoch bislang noch nicht zum Erfolg führten. Zeugen, welche weitere Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können welche im Zusammenhang mit den Brandgeschehen stehen könnten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-888-0 in Verbindung zu setzen.

