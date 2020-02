Polizei Gütersloh

POL-GT: Karneval feiern? - Aber sicher!

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Passend zu den Karnevalstagen hat das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter Leitung von Kriminalhauptkommissarin Ursula Rutschkowski Informationen bereitgestellt, die besonders Frauen und Mädchen während, vor und nach den Feierlichkeiten beachten sollten. Immer wieder kommt es rund um die Karnevalstage zu unschönen Vorfällen.

Die Fachleute raten: Verabreden Sie sich in Gruppen und verlassen Sie die Veranstaltungen möglichst auch in diesen Kleingruppen. Straftaten, insbesondere solche, die im Rahmen der Karnevalsfeiern aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums begangen werden, können Sie so gemeinsam entgegenwirken und sich gegenseitig unterstützen. Installieren Sie sich die App "WayGuard" auf ihrem Smartphone. Informationen dazu gibt es unter https://www.wayguard.de/.

Achten Sie während des Feierns auf Ihre Getränke. Lassen Sie diese niemals unbeaufsichtigt stehen. Bestellen Sie immer selbst und lassen Sie sich nicht von einem Fremden ein Getränk mitbringen. Aber Vorsicht! Täter können auch Freunde und Bekannte sein. Gerade in der Karnevalszeit ist es besonders leicht, K.O.-Tropfen heimlich in ein Glas zu geben. Häufig reagieren Betroffene auf K.O.-Tropfen zunächst ungewöhnlich aktiv und aufgedreht. Kommt es zu Übelkeit und Schwindelgefühlen, ist Hilfe erforderlich! Suchen Sie ein Krankhaus auf und berichten dort von Ihrem Verdacht.

Wertsachen sollten eng am Körper getragen werden, wenn sie überhaupt mitgenommen werden müssen. So können Sie sich vor Diebstählen schützen.

Sollte es trotz aller Vorkehrungen Hilfe nötig sein, scheuen Sie sich nicht, den Polizeiruf 110 zu wählen. Sprechen Sie andere Menschen gegebenenfalls gezielt an, Ihnen zu helfen: "Du in dem Hasenkostüm, ruf bitte die Polizei!"

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell