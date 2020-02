Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungsbrand in Halle mit verletzter Person

Gütersloh (ots)

(RB) - Am Montagabend kam es in Halle/Westf. zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegen 23:00 Uhr erhielt die Feuerwehrleitstelle Kenntnis von einem Wohnungsbrand in Halle in der Kirchstraße. Feuerwehr und Polizei begaben sofort sich zum Brandort. Bei Eintreffen der Polizei waren die Bewohner von der Feuerwehr bereits aus dem Haus evakuiert worden. Der 37-jährige Wohnungsinhaber wollte immer wieder in die Wohnung gehen, so dass er mit Gewalt daran gehindert werden musste. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass sich keine Personen mehr in dem Gebäude aufhielten. Nachdem der alkoholisierte Bewohner in den Rettungswagen verbracht worden war, zeigte er nur wenig Dankbarkeit. Statt sich im Rettungswagen von den Sanitätern und der Notärztin behandeln zu lassen, griff er dort zunächst eine Rettungssanitäterin an und beleidigte auch noch die Notärztin. Durch den Brand erlitt der Wohnungsinhaber eine Rauchgasintoxikation und Verbrennungen ersten Grades, welche er sich wohl bei den Löschversuchen zugezogen hatte. Der Brandentstehungsort liegt nach ersten Ermittlungen in der Küche des Betroffenen. Zur Brandursache können noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr hatte den Brand sehr schnell unter Kontrolle, so dass das Feuer sich nicht ausbreiten konnte und weitere Menschen und Wohnungen nicht gefährdet wurden. Der verletzte Wohnungsinhaber wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Angriffs und die Beleidigung gegen die Rettungskräfte. Die Brandursache wird in den kommenden Tagen genauer untersucht werden. Zur Schadenshöhe können zur Zeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

