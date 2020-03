Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrer beim Abbiegen übersehen; Unbekannte greifen Mann am Bahnhof an; Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Am Dienstag kam es gegen 15:45 Uhr in Ludwigsburg in der Marbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein 44-jähriger Opel-Fahrer von der Marbacher Straße auf einen Parkplatz neben der Fahrbahn fahren wollte. Vermutlich übersah der 44-Jährige beim Abbiegen einen 55-jährigen Radfahrer, der parallel zur Fahrbahn auf dem Radweg unterwegs war. Der 55-Jährige wollte wohl noch ausweichen, streifte dann aber doch den Opel auf der Beifahrerseite und stürzte in der Folge. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1.900 Euro.

Ludwigsburg: Unbekannte greifen Mann am Bahnhof an

Drei bislang unbekannte Männer griffen am Dienstag gegen 20:05 Uhr in Ludwigsburg am Bahnhof einen 23-jährigen Mann an. Dem Geschehen soll ein Streit zwischen dem 23-Jährigen und einem der Tatverdächtigen vorausgegangen sein. Als sich der 23-Jährige dann auf einem Bahnsteig des Bahnhofs befand, näherte sich dieser Tatverdächtige in Begleitung von zwei weiteren Männern. Die drei Männer sollen ihr Opfer von hinten gepackt, mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen und getreten haben. In der Folge fiel der 23-Jährige ins Gleisbett. Zu diesem Zeitpunkt fuhr auf dem daneben liegenden Gleis ein Güterzug durch den Bahnhofsbereich. Der junge Mann wurde durch den Zug nicht erfasst. Ein Zeuge half dem Gestürzten wieder zurück auf den Bahnsteig. Da der Mann durch die Tathandlung leicht verletzt wurde, brachte ihn der verständigte Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können unter Tel. 07141 18 9 erfolgen.

Ludwigsburg: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 7:00 Uhr, Zugang zu einem Geschäft in Ludwigsburg in der Straße "Untere Gasse". Der Täter entwendete einen Einrichtungsgegenstand im Wert von circa 200 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

