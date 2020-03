Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfall auf der K 1075 - Zeugen gesucht; Holzgerlingen: Sachbeschädigung

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen: Unfall auf der K 1075 - Zeugen gesucht

Auf der Kreisstraße 1075 zwischen Gärtringen und Deckenpfronn kam es am Dienstag gegen 13.45 Uhr zu einem Unfall, zu dem das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, noch Zeugen sucht. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines LKW-Anhänger-Gespanns war in Richtung Deckenpfronn unterwegs, während hinter ihm eine 52-jährige Renault-Lenkerin fuhr, die einen 49 Jahre alten Beifahrer an Bord hatte. Im weiteren Verlauf kam dem LKW-Fahrer wohl eine Fahrzeugkolonne aus Richtung Deckenpfronn entgegen. Eines der Fahrzeuge sei aus bislang unbekannter Ursache dem LKW-Fahrer auf dessen Fahrbahnseite entgegen gekommen, so dass dieser eine Vollbremsung durchführte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 52 Jahre alte Renault-Fahrerin konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Anhänger auf. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker habe seine Fahrt unbeirrt in Richtung Gärtringen fortgesetzt. Der beim Auffahrunfall entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Holzgerlingen: Sachbeschädigung

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 09:00 Uhr in der Bebelsbergstraße in Holzgerlingen verübt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die bislang unbekannten Täter beschädigten den Außenbereich eines dort ansässigen Unternehmens. Dabei schlugen sie die Kanten mehrerer steinerner Sitzgelegenheiten ab und verbogen die Metallwand eines Werbeturmes. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Es wird gebeten Hinweise zum Tatgeschehen dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell