Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Getränke im Wert von 2.000 Euro gestohlen, Unfallflucht (2)

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Getränke im Wert von 2.000 Euro gestohlen

Zwischen Freitag 14.00 Uhr und Dienstag 12.00 Uhr suchten noch unbekannte Täter das evangelische Ferienwaldheim im Eichhölzer Täle in Sindelfingen heim. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum und stahlen 56 Getränkekisten sowie fünf Kartons mit Getränken im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Die Diebe dürften zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Sindelfingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich zwischen Sonntag 14.30 Uhr und Dienstag 14.10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße im Sindelfinger Norden ereignet hat. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Seat Ibiza. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub.

Sindelfingen - Maichingen: Unfallflucht

Zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 17:00 Uhr ereignete sich in der Grünäckerstraße in Maichingen eine Verkehrsunfallflucht. Dabei hat der bislang unbekannte Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Streifschaden an der hinteren Stoßstange eines geparkten Mercedes verursacht. Anschließend verließ der unbekannte Fahrer die Örtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht nun Zeugen des Unfalls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell