Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Rauch im Treppenhaus

Berghaupten (ots)

Zur Räumung eines Mehrfamilienhauses in der Weinbergstraße kam es am Dienstagabend. Ein Bewohner des Hauses stellte gegen 20:15 Uhr beim Nachhause kommen fest, dass das gesamte Treppenhaus verraucht war. Die verständigte Feuerwehr aus Berghaupten ermittelte bei der Nachsuche in einer Kellerwohnung als Rauchursache eine defekte Nebelmaschine. Nach Lüftung des Treppenhauses konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. /ag

