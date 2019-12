Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Böller gezündet und Einsatz verursacht

Neuried (ots)

Mutmaßlich die Langeweile zweier unbekannter Jugendlichen führte am Dienstagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz an der Schule in der Schulstraße. Nach mehreren Knallgeräuschen und erkennbarem Feuer wurden die Einsatzkräfte gegen 21:20 Uhr alarmiert. Bei dem gemeldeten Feuer handelte es sich lediglich um brennende Zeitungen und darüber hinaus um offenbar gezündete Böller. Zeugen konnten nach den Geräuschen zwei Personen in Richtung Vogesenallee flüchten sehen. Sachschäden entstanden bei dem Vorfall nicht.

