Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Traktor ++ Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Reinstorf - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Täter bauten eines der Kennzeichen LG - EH 1993 von einem VW ab, der in der Zeit vom 29.02.20, 18.00 Uhr, bis zum 01.03.20, 01.00 Uhr, in der Straße Lerchental abgestellt war und entwendeten es. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Thomasburg - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

In den frühen Abendstunden des 01.03.20 kam ein PKW in der Linkskurve der Kreisstraße 14 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 8000,- Euro. Der vermeintliche 46jährige männliche Fahrzeugführer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kam jedoch kurze Zeit später zurück. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136-912390, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Der 27jährige Fahrer steht im Verdacht bereits am Freitag den 28.02.20 gegen Mittag, einen PKW in Lüneburg Kaltenmoor geführt zu haben, obwohl er vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm droht nun ein Verfahren.

Lüneburg - versuchter Einbruch in Geschäft

Ohne Erfolg zogen unbekannte Täter ab, welche vom 29.02.-01.03.20 versuchten in eine Reinigungsfirma in der Innenstadt einzubrechen. Verschiedene Türen hielten den Versuchen des Aufhebelns stand. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 04131-8306-2215 entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Von einem Transporter in der Stadt entwendeten die unbekannten Täter in Tatzeitraum vom 29.03.-01.03.20 auf Sonntag beide Kennzeichen, LG-NI 900. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 04131-8306-2215 entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- keine polizeirelevanten Ereignisse -

Uelzen

Uelzen - leerstehendes Boot ausgebrannt

Am Spätnachmittag des 01.03.20 wurde der Polizei der Brand eines Bootes gemeldet, welches schon seit längerer Zeit auf einer Wiese in der Straße Eichelberg auf einem Trailer stehen würde. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht, jedoch entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte der Brand von spielenden Kindern, die in dem Boot gekokelt haben, ausgelöst worden sein, die Ermittlungen dauern jedoch an.

Bad Bevensen - Streit artet in Tätlichkeiten aus

Am 01.03.20, gegen 17.25 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Streit zwischen einer 42-jährigen Frau und einem 34 Jahre alten Mann. Nach ersten Erkenntnissen kam die 42-Jährige zunächst mit einer anderen Frau in Streit. In Folge soll der 34-Jährige sie dann in den Schwitzkasten genommen und geschubst haben. Die 42-Jährige, die erheblich unter Alkoholeinfluss stand - ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille - soll den Mann wiederum getreten haben. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Bad Bevensen - vor "Blitzer" gewarnt - nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 01.03.20, gegen 16.05 Uhr, befuhren ein 28-jähriger BMW-Fahrer und ein 25-jähriger Alfa Romeo Fahrerin dieser Reihenfolge die B4 in Richtung Lüneburg. Als entgegenkommende Fahrzeuge in Höhe des Seedorfer Kreuzes aufblendeten, um vor einem "Blitzer" zu warnen, bremsten vor dem BMW fahrende Fahrzeuge stark ab. Der BMW-Fahrer bremste ebenfalls stark ab, der Fahrer des Alfa Romeo bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht, der Fahrer des Alfa Romeo schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 13.000 Euro.

Gerdau - Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Traktor

Am 02.03.20, gegen 10.25 Uhr, wollte der Fahrer eines Traktors mit Anhänger zwischen Bohlsen und Hansen von der B71 nach links auf eine Wiese abbiegen. Zeitgleich wollte Fahrer eines Sattelzuges trotz eines Überholverbotes das Gespann überholen. Es kam in Folge zum seitlichen Zusammenstoß. Am landwirtschaftlichen Zug entstand Totalschaden. Der Sattelzug kam quer zur Fahrbahn, mit dem Führerhaus im Graben zum Stehen und blockierte in Folge die B 71 komplett. Neben Abschleppdiensten musste die Straßenmeisterei anrücken, da geschätzt mindestens 100 l Dieselkraftstoff ausgelaufen waren. Die B71 blieb über mehrere Stunden voll gesperrt. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

