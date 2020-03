Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Vorfahrt missachtet

Willstätt (ots)

Zu einem Unfall mit einem mittelschwer verletzten Kleinkraftrad-Fahrer kam es am Mittwochnachmittag auf der K5374. Gegen 16:40 Uhr beabsichtigte ein 90-jähriger Rollerfahrer von einem Feldweg aus die K5374 zu überfahren. Hierbei übersah er offenbar den Skoda-Lenker, der ordnungsgemäß auf der Kreisstraße in Richtung Legelshurst fuhr. Daraufhin prallte der 90-Jährige mit seinem Roller seitlich in das Auto. Dieser wurde mittelschwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.

