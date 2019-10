Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Sachbeschädigung

Erneut beschmierte ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 07 Uhr, die Fassade der Gemeinschaftsschule Gebhard in der Pestalozzistraße und verursachte Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mit pinkfarbener Sprühfarbe malte der Unbekannte einen Hammer und eine Sichel an die Außenwand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag in der Zeit von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr aus einem Rucksack an der Grillstelle des Heroséparks einen Laptop der Marke "HP" im Wert von rund 900 Euro. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre alt, braune, lange Haare, trug eine braune Lederjacke und hatte ein Skateboard dabei. Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

K 6168 / Allensbach

Verkehrsunfall

Beim Wenden kollidierte am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der K 6168 zwischen Langenrain und dem Wildpark eine 40-jährige Citroen-Lenkerin mit einem 22-jährigen Motorradfahrer. Die Autofahrerin hatte beim Rückwärtsfahren den Motorradfahrer übersehen, dieser stürzte bei der Kollision zu Boden und verletzte sich schwer. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 22-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Rielasingen-Worblingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr in der Straße "Galgenäcker" vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Hyundai. Ohne sich um den Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei, nachdem am Donnerstag gegen 12 Uhr eine Zeugin den Beamten mitgeteilt hatte, dass eine männliche Person mit Schnittverletzungen in der Ekkehardstraße auf dem Gehweg liegen würde. Vor Ort konnte ein 30-jähriger, stark alkoholisierter Mann angetroffen werden, der mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 3,2 Promille. Mit dem Rettungswagen wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Laut seinen Angaben sei er zuvor in einer Gaststätte in der Berliner Straße gewesen. Als er diese verließ, seien ihm drei Männer gefolgt. Zwei der Männer schlugen ihn. Als er am Boden lag, hätte ein dritter ein Messer gezogen und ihm die Schnittverletzungen zugefügt. Bei den Schlägern würde es sich um zwei Hellhäutige, bei dem dritten Täter mit dem Messer, um einen Dunkelhäutigen handeln. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

B 314

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war eine 29-jährige Pkw-Lenkerin, die von Beamten der Bundespolizei bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 22.45 Uhr auf der B 314 auf dem Parkplatz des Flugplatzes angehalten und kontrolliert wurde. Nach Übergabe an das für die Bearbeitung zuständige Polizeirevier Singen wird sie sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Engen

Verkehrsunfall - Autofahrer gesucht

Wegen eines Verkehrsunfalls sucht die Polizei einen Autofahrer, der am Donnerstag gegen 19.15 Uhr die Hewenstraße befuhr und an einem Vorkommnis mit einem Fußgänger beteiligt war. Ein 14-jähriger Jugendlicher wollte die Straße überqueren, knickte vermutlich an der Bordsteinkante mit seinem Fuß um und kollidierte/fiel gegen einen vorbeifahrenden schwarzen BMW. Hierbei verletzte sich der Fußgänger leicht. Der Fahrer des BMW hätte sich nach dem Zustand des Jugendlichen erkundigt, sei ausgestiegen und danach, nachdem der Junge gesagt hätte, es sei alles in Ordnung, in Richtung Krankenhaus weiter gefahren. Beschrieben wird der Autofahrer wie folgt: männlich, Mitte 40, auffallend groß (ca. 190 cm), Vollbart, trug einen blauen Anzug und ein weißes Hemd. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun nach diesem Autofahrer und bittet ihn, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Gailingen

Unfallflucht

Ein Autofahrer beschädigte am Donnerstag gegen 19.15 Uhr zwei auf einem Klinikparkplatz in der Straße "Auf dem Berg" abgestellte Pkw und entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Sachschaden von rund 6.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der Verursacher wird sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Kratzer

07531/995-1016

