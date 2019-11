Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Achern (ots)

Nach der Kontrolle eines Opel-Fahrers in der Nacht auf Donnerstag in der Fautenbacher Straße musste der 19-Jährige seinen Wagen stehen lassen. Eine genauere Überprüfung des jungen Mannes kurz nach Mitternacht brachte ans Licht, dass er unter dem Einfluss gleich zwei verbotener Substanzen am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Was ein entsprechender Drogenschnelltest vor Ort bereits andeutete, wird in den kommenden Tagen das Ergebnis einer Blutuntersuchung mutmaßlich bestätigen. Der Heranwachsende muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem längeren Fahrverbot rechnen.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell