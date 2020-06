Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus LKW- Täter entwenden Navigationsgerät

Herford (ots)

(sls) Die kurze Abwesenheit eines LKW-Fahrers nutzten unbekannte Täter, um aus einem abgestellten Fahrzeug ein Navigationsgerät zu entwenden. Der Fahrer hatte am Mittwochmorgen (24.6.) gegen 09.30 Uhr den LKW auf einem Firmengelände an der Füllenbruchstraße an einer Zulieferrampe abgestellt. Während dieser dann die verschiedenen Güter ablud, öffnete gegen 09.45 Uhr eine unbekannte Person die Beifahrertür und entwendete das Navi aus dem Führerhaus. Das Öffnen der Beifahrertür wurde durch eine Mitarbeiterin der Firma noch gesehen, der flüchtende Täter jedoch nicht mehr. Bei dem entwendeten Gerät handelt es sich um ein schwarzes mobiles Navigationssystem der Marke Drive-Tech. Die Kriminalpolizei Herford ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder auch möglichem Verbleib des Navigationsgerätes machen können, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell