Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochwertige Fahrzeuge beschädigt- Täter zerkratzen geparkte Pkw

Herford (ots)

(sls) Auf scheinbar hochwertige Fahrzeuge hatten es unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (25.6.) an der Eimterstraße in Herford abgesehen. Im Verlauf der Eimterstraße standen zwischen den Hausnummern 65 und 94 jeweils ein silberfarbener Audi A3, ein blauer Audi A 6, ein roter Mercedes und Jaguar XF und noch ein schwarzer Mercedes CLA am rechten Fahrbahnrand in Richtung stadtauswärts geparkt. Die Geschädigten der Fahrzeuge gaben an, dass die Fahrzeuge jeweils am Mittwochabend gegen ca. 21.00 Uhr noch unbeschädigt abgestellt wurden. In der Zeit bis Donnerstagmorgen um 07.30 Uhr zerkratzten bislang Unbekannte verschiedene Fahrzeugteile der jeweiligen Fahrzeuge an der rechten Seite. Zusätzlich wurde durch die Täter noch ein Mülleimer von einer Mastenhalterung abgebrochen und auf den Gehweg geworfen. Für die Sachbeschädigung nutzen die Täter augenscheinlich einen spitzen Gegenstand. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach möglichen Zeugen. Wer kann Angaben zu der Sachbeschädigung oder verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes machen. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

