Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Einbruch- Täter mit Fahrrad unterwegs

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (25.6.) gegen 22.10 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Herford durch einen aufmerksamen Zeugen in Löhne informiert, dass sich eine männliche Person entlang des Gleisbettes im Bereich der Löhner Straße / Ringstraße aufhalte. Die männliche Person trug augenscheinlich Diebesgut bei sich. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Unbekannte bereits mit einem Fahrrad vom Einsatzort entfernt. Bei der genauen Inaugenscheinnahme des Tatortes konnten hinter einem Sonderpostenmarkt mehrere Kartons mit elektronischen Geräten (Luftkühler und Klimaanlage) und zwei Stahlrohre als mögliches Diebesgut festgestellt werden, die der Täter augenscheinlich zum Abtransport bereitgestellt hatte. Ermittlungen beim anliegenden Sonderpostenmarkt ergaben, dass durch den Täter ein Zugangstor zum Außenbereich des Marktes aufgebrochen wurde und die elektronischen Geräte aus dem Bereich entwendet wurden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte die beschriebene Person mit seinem Fahrrad in Tatortnähe durch Polizeibeamte der Polizeiwache Bad Oeynhausen angetroffen werden. Es handelt sich um einen polizeibekannten 36-Jährigen aus Bad Oeynhausen. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass der 36-Jährige nicht nur in den Sonderposten eingebrochen war, sondern auch mit einem entwendeten Fahrrad und Mobiltelefon unterwegs war. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Herford zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an und werden durch die Direktion Kriminalität geführt.

