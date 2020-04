Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2020 mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Schwer verletzter Motorradfahrer auf Autobahn Am Sonntag, kurz vor 8.00 Uhr, trafen Ersthelfer einen Motorradfahrer schwerverletzt auf dem linken Fahrstreifen der A 81 Richtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken liegend vor. Der 56-jährige Fahrer einer grauen Triumph konnte nur noch äußern, dass er in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern unterwegs gewesen war. Die den Unfall aufnehmen-den Polizeibeamten fanden an der Unfallstelle eine Vielzahl starker und sehr langer Brems- und Schleuderspuren vor. Sie können daher nicht ausschließen, dass an dem Unfall ein weiteres Fahrzeug, eventuell ein Pkw, beteiligt war. Deshalb bittet der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim um Antwort auf folgende Fragen: - Mit wem war der Fahrer der grauen Triumph unterwegs? - Wer kann Angaben zu einem am Unfall beteiligten Pkw, eventuell einem Sportwagen machen? - Wer kann sonstige Hinweise zum Unfall geben? Diese Bitte an den Verkehrsdienst Tauberbischofsheim, Telefon 09341/60040

