POL-CUX: Brand eines leerstehenden Gebäudekomplexes in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Dienstagnachmittag (29.09.2020) geriet gegen 16:15 Uhr ein Gebäudekomplex in Loxstedt in der Straße "Auf der Trift" in Brand. Hierbei handelte es sich um die ehemalige "Nerzfarm". Das Gebäude wurde seit mehreren Jahre nicht mehr genutzt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Infolge der dichten Vegetation und der Rauchentwicklung gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig. Aufgrund der alten Bausubstanzen und der Rauchentwicklung wurden Anwohner dazu aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch nicht. Gegen 19:00 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht. Das Gebäude ist nach dem Brand einsturzgefährdet. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und wird zur Zeit ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro

