Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 2000909 - 0918 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Einbrecher will hoch hinaus

Frankfurt (ots)

(wie) Am 08. September 2020 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Dachgeschosswohnung in der Kaiserstraße. Der mutmaßliche Einbrecher wurde festgenommen.

Der 39-jährige Mann gelangte auf unbekanntem Wege auf das Dach eines 5-stöckigen Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße. Vom Dach aus begab sich der Mann zwei Meter über die Dachschräge hinunter zu einem geöffneten Fenster und stieg dort ein. Er war noch nicht ganz durch das Fenster, als der Wohnungsinhaber den Einbruchsversuch bemerkte. Der 39-Jährige floh zunächst auf das Dach. Kurze Zeit später nahm ihn die Polizei fest, als er aus einem Fenster im 1. OG eines benachbarten Hauses kletterte.

Der 39-Jährige ist offensichtlich kein Unbekannter, denn der Wohnungsinhaber der Dachgeschosswohnung erkannte ihn wieder: Erst am vergangenen Freitag brach er ebenfalls über das Dach in dieselbe Wohnung ein.

Gegen den 39-Jährigen laufen nun zwei Verfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell