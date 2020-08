Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachfahndung - Polizei sucht Tatort - Wer kann Angaben zur Sache machen ? - bitte kreisweit veröffentlichen -

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Die Kriminalpolizei bittet in einem besonderen Fall um Mithilfe. Nach einer Wohnungsdurchsuchung in Herford an der Werrestraße stellten die Ermittler einen Schwerlastzug sicher. Das Arbeitsgerät mit einem auffälligen gelben Kasten, in dem sich das Getriebe befindet, stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem Diebstahl oder Einbruch. Eine Zuordnung dieses Kettenaufzugs ist den Beamten bislang nicht gelungen. Das anliegende Foto zeigt den gelben Kastenaufzug mit einem auffälligen viereckigen Griffgestell zum Tragen und einem roten Sack. Der Eigentümer des Gerätes wird gebeten sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis zu melden. Hinweise können an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

