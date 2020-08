Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter von Brücke geworfen - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Unbekannte haben am Montag Abend (24.8.) nach bisherigen Ermittlungen offenbar zwei E-Scooter von einer Brücke auf die Umgehungsstraße (B 61) in Herford geworfen. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr gegen 23.00 Uhr die B 61 in Fahrtrichtung Herford. Plötzlich und unerwartet sah sie einen der E-Scooter unmittelbar hinter der Brüstung der Überführung Engerstraße auf der Fahrbahn liegen. Sie konnte dem E-Scooter nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zur Kollision. Dabei wurde die Ölwanne ihres Autos beschädigt, sodass Öl auf die Fahrbahn austrat. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr Herford beseitigte die etwa 90 Meter lange Ölspur. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide E-Scooter wurden von den Beamten sichergestellt. Die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht und dem gefährlichen Eingreifen in den Straßenverkehr dauern an, daher werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich umgehend bei der Polizei Herford unter 05221/8880.

