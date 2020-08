Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streit im Straßenverkehr eskaliert - Verletzter nach Auseinandersetzung

Herford (ots)

(jd) Am Freitag Abend (21.8.) wurde die Polizei gegen 20.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Autofahrern in Herford gerufen. Der Fahrer eines weißen BMW befuhr die Schmiedestraße in Fahrtrichtung Otterheider Weg als ihm ein roter Volkswagen entgegen kam. Dessen Fahrer musste auf den Gehweg ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Es kam zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Autofahrern, in deren Folge der 36-jährige BMW-Fahrer einen Schlagstock aus seinem Fahrzeug holte. Um weiteren Körperverletzungen vorzubeugen, konnten die beiden Insassen des VW dem Herforder den Schlagstock wegnehmen. Bei der Auseinandersetzung um den Schlagstock wurde der BMW-Fahrer verletzt. Der Mann wurde zur Behandlung ins Klinikum Herford gebracht, dabei verhielt er sich aggressiv gegenüber Polizei und Rettungskräften. Das Schlagwerkzeug, ein etwa ein Meter langes Metallrohr, wurde von den Beamten sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

