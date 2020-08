Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeuge erkennt Fahrrad - Diebstahl aufgeklärt

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagabend (23.8.) gegen 21.00 Uhr zufällig ein gestohlenes Fahrrad an der Engerstraße in Herford gefunden. Der Mann erkannte das Rad, das zuvor in einem Garten abgestellt wurde, wieder: Die Eigentümerin hatte zuvor ein Bild ihres Fahrrads in den sozialen Netzwerken gepostet. Demnach wurde das Rad am Freitag (21.8.) gegen 15.30 Uhr hinter einem Geschäft in der Herforder Innenstadt abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Etwas drei Stunden später bemerkte sie den Diebstahl des Rades und versuchte über die Netzwerke das Fahrrad wiederzubekommen. Der Zeuge informierte die Polizei über seinen Fund. Die Beamten konnten das Fahrrad anhand des eingestellten Posts eindeutig identifizieren und stellten das Fahrrad sicher. Nachdem die Besitzerin informiert wurde, kann sie ihr Rad am Montag abholen.

