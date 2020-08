Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Alkoholverbot auch auf Fahrrädern

Herford (ots)

(jd) Am Freitagabend (22.8.) bemerkten Polizeibeamte auf dem Radweg an der Lockhauser Straße in Herford gegen 20.25 Uhr einen Mann, der auf seinem Fahrrad augenscheinlich über keine sichere Fahrweise verfügte. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten Alkohol in Atemluft des 29-jährigen fest. Der Beschuldigte wurde durch die Beamten zur Polizeiwache gebracht, um eine Blutprobe zu entnehmen. Eine Weiterfahrt mit Fahrzeugen wurde ihm deutlich untersagt.

