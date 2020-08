Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Herford (ots)

(mmb) Am Samstag (22.08.2020) um 10:10 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße/ Ecke Bünder Straße zwei Personen verletzt. Eine 38-jährige Frau aus Hiddenhausen war hier mit ihrem weißen Chevrolet bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren und mit dem grauen Mazda eines 35-jährigen Fahrzeugführers aus Bielefeld kollidiert. Der Mazda-Fahrer und ein im Chevrolet mitfahrendes, 3-jähriges Kind wurden bei der Kollision verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen entfernte die beteiligten PKW von der Unfallstelle.

