Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer nach Unfall gesucht- Fußgänger leicht verletzt

Herford (ots)

(sls) Auf der Mindener Straße in Herford kam es am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte ein 10-jähriges Kind von einem unbefestigtem Seitenarm der Robert-Koch-Straße als Fußgänger auf den Gehweg zur nahegelegen Bushaltestelle an der Mindener Straße zu gehen. Zur gleichen Zeit befand sich ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer auf dem Gehweg der Mindener Straße und fuhr stadtauswärts. Der 10-Jährige stieß mit seinem Gesicht gegen den Lenker des Radfahrers und verletzte sich dabei. Der Radfahrer stoppte noch kurz, setzte dann jedoch seine Fahrt stadtauswärts fort. Der Radfahrer wird mit ca. 20-30 Jahren und schlanker Statur beschrieben. Er trug ein T-Shirt und trug blau Kopfhörer der Marke Sony. Das von ihm geführte Fahrrad war grau mit blau-grünen Streifen. Die Polizei bittet den Radfahrer oder weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

