Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mann gibt Schuss aus Fenster ab - Polizeieinsatz in Herford

Herford (ots)

(jd) Die Polizei nahm am Mittwoch (19.8.) einen 24-jährigen Herforder in seiner Wohnung an der Schwarzenmoorstraße vorläufig fest, nachdem er laut Zeugen einen Schuss aus dem geöffneten Fenster seiner Wohnung in die Luft abgefeuert hatte. Gegen 12.31 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Mann, der mit mindestens einer weiteren Person in seiner Wohnung sei und zuvor einen Schuss abgegeben habe. Vorrausgegangen waren nach ersten Ermittlungen Streitigkeiten zwischen vier Personen im Bereich der Wohnung des Beschuldigten. Im Verlauf der Auseinandersetzung konnten zwei Personen das Wohnhaus selbständig verlassen. Der Beschuldigte verblieb zunächst mit einer 21-jährigen Geschädigten innerhalb der Wohnung. Aus bisher unbekannten Gründen schoss der Mann danach mit einer PTB-Waffe aus einem Wohnungsfenster in die Luft. Verletzt wurde dabei niemand. Im Verlauf des Polizeieinsatzes trat der Beschuldigte in Begleitung der 21-Jährigen und eines weiteren Zeugen unverletzt aus der Wohnung heraus und konnte vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten neben der PTB-Waffe auch ein zerlegtes Gewehr, Betäubungsmittel, einen Waffenkoffer und ein Messer. Die Gegenstände wurden vorläufig sichergestellt. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Tatort weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen zu den Streitigkeiten und Schussabgabe dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell