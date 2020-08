Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall an der Goebenstraße - Radfahrerin auf Schulweg leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Beim Abbiegen von der Sophienstraße in die Goebenstraße ist ein Herforder Autofahrer am Dienstag (18.8.) gegen 12.30 Uhr mit einer jungen Radfahrerin zusammengestoßen. Die Ampel für rechtsabbiegende Autofahrer und die für Radfahrer, die die Goebenstraße in Richtung Hansastraße kreuzen möchten, zeigten Grünlicht. Die 12-jährige Radfahrerin stürzte, nachdem ihr Rad mit der rechten Seite des Pkw kollidierte und sie zog sich dabei leichte Verletzungen am linken Fuß zu. Die Herforderin wurde zur ambulanten Versorgung ins Klinikum gebracht. Die Mutter wurde über den Unfall informiert. Sowohl am Auto, als auch am Fahrrad entstand ein Sachschaden, der sich auf mehrere hundert Euro beläuft.

