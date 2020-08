Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung am Bahnhof - Jugendliche entwenden Süßigkeiten

Löhne (ots)

(jd) Ein Zeuge hat am Dienstag(18.8.) gegen 23.20 Uhr am Bahnhof beobachtet, wie zwei Jugendliche gegen einen Automaten traten. Der Automat wurde dadurch so stark beschädigt, dass die 15-Jährigen die darin befindlichen Süßigkeiten entwendeten konnten. Eine Überprüfung im Nahbereich führte dazu, dass die alarmierten Polizeibeamten die Jugendlichen nach kurzer Zeit auf dem gegenüberliegenden Busbahnhof aufgreifen konnten. Sie hatten das vermeintliche Diebesgut im Wert von rund 4 Euro noch bei sich. Das Schuhprofil eines Jugendlichen stimmte mit Spuren auf dem Süßigkeiten Automaten überein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Jugendlichen wurden anschließend in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls.

