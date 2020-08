Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter kam in der Nacht

Löhne (ots)

(jd) In der Nacht zu Dienstag (18.8.) kam es am Hebbelweg in Löhne zu einem Einbruch. Vermutlich gelangten der oder die Täter über die gekippte Terrassentür in die Wohnung, während die Bewohner schliefen. Beim Aufwachen bemerkten sie, dass die Tür des Kühlschranks und des Gefrierfachs in der Küche geöffnet waren und ein Laptop sowie eine Handtasche mit diversen persönlichen Papieren und Bargeld fehlten. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe des Hebbelwegs oder der parallel verlaufenden Straßen etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

