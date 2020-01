Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Transporterfahrer übersieht entgegenkommendes Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Transporterfahrer hat am Mittwoch, 22.01.2020, in Rickenbach ein entgegenkommendes Motorrad übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der 20 Jahre alte Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Roten Kreuz in ein Krankenhaus. Gegen 11:20 Uhr hatte der 26 Jahre alte Transporterfahrer die Absicht, von der L 152/Hennematt nach links auf ein Grundstück zu fahren. Beim Abbiegen stieß er mit dem Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer stürzte auf die Straße und wurde leicht verletzt. Seine 125er Maschine war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt bei rund 8000 Euro. Der Bauhof der Gemeinde reinigte die Straße von den ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell