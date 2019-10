Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rastatt (ots)

Einen nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Warenhauses in der Straße "Im Baisert". Der Fahrer eines weißen Opel parkte dort am Dienstagvormittag zwischen 6:50 Uhr und 11:30 Uhr seinen Wagen und musste bei der Rückkehr zum Fahrzeug Beschädigungen am Heck feststellen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzen.

/me

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell