Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Als sie am Montag Morgen (17.8.) zur Arbeit kam, konnte eine Mitarbeiterin der Grundschule an der Mindener Straße in Herford eine offene stehende Tür an der Sporthalle wahrnehmen. Bei genauerer Betrachtung fiel auf, dass drei Fensterscheiben zerstört wurden und sich auf zwei weiteren Fenstern Fußabdruckspuren befanden. Auf der Treppe, die von den Umkleidekabinen zur Sporthalle führt, lag zudem ein Skateboard und die dortige Flügeltür zum Flur stand offen. Aus dem Inneren der Sporthalle wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, den etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes aufgefallen ist oder die Angaben zum Einbruchsversuch machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

