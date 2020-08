Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendlicher von Pkw angefahren - Unfallbeteiligte gesucht

Herford (ots)

(jd) Bereits am Dienstag (11.8.) ist ein 13-jähriger Herforder bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Jugendliche war um 18.00 Uhr mit seinem Rad auf dem linken Radweg an der Ahmser Straße stadtauswärts unterwegs. Als er die Einmündung Sachsenstraße passierte, beabsichtigte eine 30 bis 40-jährige Frau mit ihrem Auto aus der Sachsenstraße nach rechts auf die Ahmser Straße einzubiegen. Hierbei touchierte sie das Hinterrad des Radfahrers. Der Jugendliche stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen am Knie zu. Die Unfallbeteiligte hielt an, erkundigte sich nach dem Herforder und sah sich den Schaden an. Daraufhin entfernte sie sich vom Unfallort, jedoch ohne ihre Personalien für eine Unfallaufnahme zu hinterlassen. Die Frau ist mit einer grauen Limousine unterwegs gewesen und ca. 175-185 cm groß. Sie hat kurze braune Haare und hatte ein Kleinkind im Auto. Die Polizei bittet die Unfallbeteiligte oder weitere Zeugen sich umgehend unter 05221/8880 zu melden.

