Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer angefahren - PKW flüchtet

Enger (ots)

(sh) Heute gegen 16:30 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Herforder Straße in Enger. Zum Unfallzeitpunkt überquerte ein 71 jähriger Radfahrer in Höhe Denkmalweg die Herforder Straße. Zeitgleich näherte sich aus Richtung Enger kommend ein Nissan Qashqai mit hoher Geschwindigkeit und erfasste den Radfahrer. Durch den Unfall wurde der Radfahrer erheblich verletzt und musste mit dem Rettungswagen dem Klinikum Herford zugeführt werden. Der PKW Fahrer flüchtete vom Unfallort in Fahrtrichtung Herford. Nach einem Zeugenhinweis konnte dann wenig später der Nissan unfallbeschädigt und verlassen auf einem Parkplatz auf der Senderstraße angetroffen werden. Der PKW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern derzeit an.

