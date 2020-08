Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Fahrraddiebstahl- Täter flüchtet in Bahnhof

Herford (ots)

(sls) Durch aufmerksame Zeugen wurde am Donnerstagabend (14.8.) eine männliche Person dabei beobachtet, wie er gegen 20.55 Uhr augenscheinlich versuchte am Bahnhof in Herford das Schloss eines Fahrrades aufzubrechen. Nachdem die alarmierten Polizeibeamten am Bahnhof eintrafen, versuchte der Täter zu flüchten. Er rannte in den Bahnhof und versuchte über einen Bahnsteig sich der Kontrolle zu entziehen. Erst durch mehrmaliges Auffordern durch die folgenden Beamten gab der Täter letztendlich seine Flucht auf einem Bahnsteig auf. Die anschließende Überprüfung der Person ergab, dass es sich um einen 22-Jährigen aus Hamm handelte der mit dem Zug anreiste und beabsichtige mit einem entwendeten Fahrrad weiterzukommen. Weitere Ermittlungen am Bahnhof ergaben, dass der alkoholisierte Beschuldigte bereits bei mehreren Fahrrädern versuchte die Schlösser mittels einer Metallstange aufzubrechen. In einer Umhängetasche wurden durch die Beamten ein Tütchen mit augenscheinlichem Marihuana und ein Grinder gefunden. Der 22-Jährige wurde vorläufig in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache in Herford zugeführt. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

