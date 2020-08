Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei sucht Zeugen - Körperverletzung unter Hundehaltern

Herford (ots)

(jd) Ein 25-jähriger Herforder erlitt am Mittwoch (12.8.) nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Hundehalter leichte Kopfverletzungen. Vorausgegangen war folgender Sachverhalt: Der Herforder war gegen 17.00 Uhr mit dessen Hund am Werreufer nahe der Hansabrücke unterwegs, als sich sein Hund losriss und zu dem Hund eines Passanten rannte. Zwischen den Hunden kam es zu einer Rangelei, die die Hundehalter schlichten wollten. Dabei hat der bisher unbekannte Hundehalter zunächst den Hund des Herforders getreten und dann den 25-jährigen mit der Faust geschlagen. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich danach in Richtung Herderstraße. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem bisher unbekannten Beteiligten machen können, sich zu melden. Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, ca. 185cm groß, schlank und hat kurze dunkelblonde Haare. Sein Hund hat eine kräftige Statur, weiß-braun-schwarzes-Fell und wird vom Aussehen als Boxer- oder Pittbull-Mischling beschrieben. Hinweise können an die Polizei in Herford unter 05221/8880 gegeben werden.

