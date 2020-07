Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gladbeck: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Ein Schaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro wurde bei einer Unfallflucht an einem geparkten, blauen Mazda 2 hinterlassen. Der Wagen stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Hafenstraße. Ein Verursacher des Schadens hat sich nicht gemeldet, sondern ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Gladbeck:

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 h und Donnerstag, 09.45 h, wurde an der Harsewinkelstraße ein geparkter, silberner Skoda Oktavia beschädigt. Der Wagen stand in der Nähe der Einmündung "Zum Mühlenbach" und war am Kotflügel vorne links so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro entstanden ist. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell