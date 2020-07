Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Castrop-Rauxel

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Scheibe im Eingangsbereich eines Gartencenters Am Landwehrbach ein. Anschließend durchsuchten sie ein Büro nach Beute. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Auf unbekanntem Weg sind am Mittwochnachmittag unbekannte Täter in Praxisräume an der Lange Straße gelangt. Hier wurden Bargeld, EC-Karten und Dokumente entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter Teile eines Rolltores zu einer Werkstatt am Westring heraus. So gelangten sie ins Gebäudeinnere. Die Täter brachen einen Tresor auf. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld und einem Akuuschrauber in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am frühen Morgen drangen unbekannte Täter ins Palais Vest in der Innenstadt ein. Im Einkaufscenter traten oder schlugen sie eine Schaufensterscheibe ein und verschafften sich Zugang zu einem leerstehenden Ladenlokal. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Datteln

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in einer Kirche an der Kirchstraße ein. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Im Inneren wurden Sachbeschädigungen festgestellt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

