POL-MG: Zeuge überrascht Unbekannten beim Durchwühlen eines BMW

In der Nacht zum Sonntag, 15. März, ist ein Unbekannter in Gladbach an der Aachener Straße dabei überrascht worden, als er gerade einen schwarzen BMW der 3er Serie durchwühlte.

Ein Zeuge hatte kurz vor 0.30 Uhr gesehen, wie eine männliche Person sich an dem Wagen zu schaffen machte. Er sei dann hinausgegangen und habe die Person gefragt, was sie da mache, so der Zeuge. Die Person sei daraufhin weggelaufen, habe aber einen Rucksack zurückgelassen.

Die Beschreibung des Unbekannten: männlich, etwa 27 bis 28 Jahre alt, schlank, kurze Haare; bekleidet mit Jeanshose und weißen Turnschuhen.

Ob der Mann mit Hilfe eines eventuell verloren gegangenen Schlüssels in das Fahrzeug gelangt war, blieb erst einmal offen. An dem Pkw waren jedenfalls keine Aufbruchspuren erkennbar.

In dem sichergestellten Rucksack, ein schwarzes Produkt der Marke Adidas, befinden sich Kleidungsstücke und Kosmetikartikel.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise in diesem Fall unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

