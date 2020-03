Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mädchen reißt Jungen vom Fahrrad und entwendet Rucksack

Mönchengladbach (ots)

Den Diebstahl eines Rucksacks hat ein 14-jähriger Junge angezeigt. Die Tat ereignete sich nach seinen Angaben am Samstag, 14. März, gegen 17.40 Uhr in Hardterbroich-Pesch auf der Breitenbachstraße.

Der Junge schilderte den Ablauf der Tat so: Er habe mit einer Freundin auf einer Bank gesessen. Als sie hätten gehen wollen, hätten zwei auf der Bank neben ihnen sitzende Mädchen sie angeschrien und mit Schlägen gedroht. Er sei, auf dem Rad sitzend, neben seiner zu Fuß gehenden Freundin her gerollt, als plötzlich eines der beiden Mädchen ihn an seinem Rucksack von hinten vom Fahrrad gerissen habe. Er sei dadurch gestürzt. Das Mädchen habe ihm den Rucksack vom Rücken gezogen. Beide seien dann in Richtung Bahnhof / Platz der Republik davongelaufen - mit der Beute.

Es handelt sich um einen schwarzen Rucksack, ein Produkt der Marke Nike, mit weißer Schrift und weißen Gurten, in dem sich Schlüssel und eine Musikbox befanden.

Die beiden Mädchen beschrieb der Junge als etwa 16 bis 17 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Das Mädchen, das ihm den Rucksack entrissen habe, hat braune Haare und trug eine rote Jacke sowie blaue Jeans. Das andere Mädchen hat blonde Haare.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

