POL-MG: Unbekannte stehlen Gullydeckel

Mönchengladbach (ots)

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei nach dem Diebstahl eines Gullydeckels in Eicken.

An der Kranzstraße war am Sonntag, 15. März, kurz vor 12 Uhr festgestellt worden, dass von einem der quadratischen Gullys der entsprechende Deckel fehlte. Der Gully befindet sich am Fahrbahnrand, neben einem kleinen Grünstreifen. Für Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fahrradfahrer, ist er leicht zu übersehen. Das Fehlen des Deckels könnte dazu führen, dass diese mit dem Rad in dem Gully stecken bleiben und so zu Fall kommen würden. Der Gullydeckel konnte im unmittelbaren Nahbereich nicht aufgefunden werden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufummer 02161-290. (ds)

